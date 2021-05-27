Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
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Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bayburt'un Güneydere köyünde çıkan yangında 5 ev, 3 ahır ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bayburt'un Güneydere köyünde çıkan yangında 5 ev, 3 ahır ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bayburt merkeze bağlı Güneydere köyünde, Ercan Bayrakoğlu'na ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Köy sakinlerinin müdahalesine rağmen alevler kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer ev, ahır ve samanlıklara sıçradı.

Köye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun süre müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında 5 ev, 3 ahır ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Jandarma İl Komutanı Ramazan Yiğit, Özel İdare Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Afet İl Müdürü Adil Arslan, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalcındağ, Muhtarlar Dernek Başkanı Abubekir Altındaşoğlu ve köy muhtarı Hikmet Yaşaroğlu, yangın mahallinde incelemede bulunarak, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. - BAYBURT

Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi
Bayburt'ta çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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