Bayburt'ta bugüne kadar 12 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
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Bayburt'ta bugüne kadar 12 kişi korona virüsten hayatını kaybetti

Son 1 haftada hiç vakanın görülmediği Bayburt'ta bugüne kadar korona virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

Bayburt'ta bugüne kadar 12 kişi korona virüsten hayatını kaybetti
24.05.2020 09:00 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:03

Son 1 haftada hiç vakanın görülmediği Bayburt'ta bugüne kadar korona virüsten 12 kişi hayatını kaybetti.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, kentteki korona virüs tablosunu açıkladı.

Milletvekili Battal, "Korona virüs ile mücadele sürecinde, Bayburt'ta bugüne kadar 194 vaka tespit edilmiş olup, 166 hastamız tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşmuştur. 8 hastamızın tedavisi devam etmekte olup, yoğun bakımda 4, müşahede altında 2 hastamız bulunmaktadır.12 vatandaşımız vefat etmiştir" dedi.

AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, bu süreçte tedavisi devam eden hastalara acil şifa dileyerek, "Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Alınan tedbirlere bütün hemşehrilerimizin hassasiyetle uyması neticesinde son günlerde Bayburt'ta hiç pozitif vaka çıkmamıştır. Bu durum umutlarımızı daha da artırmıştır" diye konuştu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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