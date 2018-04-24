Bayburt'ta Baba ile Oğlunun Tüfekle Öldürülmesi
Bayburt'ta, park yeri nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
Bayburt'ta, park yeri nedeniyle tartıştığı baba ile oğlunu pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentin Gençosman Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde, araç park etme meselesinden tartıştığı Ramazan Şimşek (43) ve oğlu Ali Şimşek'i (21) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan M.S'nin polisteki işlemleri tamamlandı.
Bayburt Adliyesi'ne getirilen M.S, savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Hakimlikte yeniden sorgulanan zanlı "birden fazla kişiyi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.