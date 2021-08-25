Bayburt'ta aşı olmayanlar için PCR testi açıklaması

Bayburt Valiliği, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlere katılacak olan aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Bayburt Valiliği, konser, sinema ve tiyatro gibi toplu olarak gerçekleştirilen faaliyetlere katılacak olan aşısız vatandaşlar için PCR testi zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Bayburt Valiliği, aşı olmayan vatandaşlardan bazı etkinliklere katılımında zorunlu PCR testi istenilmesine ilişkin genelge yayınladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 6 Eylül 2021 tarihi Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin konser sinema ve tiyatro gibi toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımın da negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu hale getirileceği belirtildi.

"PCR testi yok ise etkinliğe katılamayacaklar"

Bu çerçevede işletmeciler ve organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı, geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılması gerektiğine dair yapılan açıklamada, "Kişi hastalığı geçirmemiş, aşılı değil veya negatif bir PCR testi yok ise etkinliğe katılmasına müsaade edilmeyecek. Salgın süreci ile birlikte mesafe kuralı doğrultusunda imtina edilen tokalaşma benzeri davranışların özellikle son dönemde toplum içerisinde yaygınlaştığı görülmektedir. Kültürümüzün bir parçası olmakla birlikte salgın mücadele sürecinde salgının yayılımını arttıran tokalaşma, sarılma gibi faaliyetlerinden bir müddet daha uzak durulmasının öneminin vatandaşları hatırlatmasına yönelik çalışmalar valiliğimiz ve kaymakamlarımız koordinasyonunda sürdürülecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testinin bulunmasına, bu çerçevede 6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren seyahat firmalarınca araca kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına, kişi hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmeyeceği belirtilerek alınan kararlara uymayanlar hakkında da Türk Ceza Kanunun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanacağı ifade edildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı