Bayburt İl Genel Meclisi başkanlığına Bülent Yardımcı seçildi
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Bayburt İl Genel Meclisi başkanlığına Bülent Yardımcı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bayburt İl Genel Meclisi başkanlığına Bülent Yardımcı seçildi

Bayburt İl Genel Meclisi seçimlerinde Bülent Yardımcı başkan seçildi.

Bayburt İl Genel Meclisi seçimlerinde Bülent Yardımcı başkan seçildi.

Meclisin Nisan ayı toplantısında alınan kararla İl Genel Meclisi Başkanlığı için seçime gidildi. Yapılan oylamada oyların tamamını alan Bülent Yardımcı, mevcut başkan Süleyman Ağın'ın yerine başkanlığa seçildi. İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda yapılan, tek adayın önerildiği seçimde Bülent Yardımcı, 8 üyenin tamamının oyunu alarak başkan seçildi.

Meclis Başkan vekilliğine ise Demirözü Meclis Üyesi Birol Keskinoğlu ile Aydıntepe Meclis Üyesi Hüseyin Efe seçildi.

Seçim sonrasında Bülent Yardımcı bir teşekkür konuşması yaptı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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