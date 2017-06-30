Bayburt Grup Özel İdarespor'da Transfer

TFF Spor Toto 3. Lig takımlarından Bayburt Grup Özel İdarespor, 4 futbolcu ile sözleşme imzaladı.



Kulüp başkanı Hikmet Şentürk, imza töreninde yaptığı konuşmada, Bodrum Belediyespor'dan Ali Koçak, Sivas Belediyespor'dan İsmail Bulut, Kırıkhanspor'dan Muhsin Polat ve Kemer 2003 Spor'dan da Ufuk Er ile sözleşme imzaladıklarını söyledi.



Bu sezon kortej takım oluşturma amacında olduklarını dile getiren Şentürk, "Hedefi olan bir takım, savaşan, formasını terinin son damlasına kadar ıslatan oyuncularla tam bir kortej takımı kurmak için transferlerimiz devam edecek. Yeni transferlerimiz takımımıza hayırlı olsun." dedi.