Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci'nin incelemeleri

20.08.2019 11:56

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, mahallelerde incelemede bulundu.

İncelemelerine Esentepe Mahallesi'nden başlayan Pekmezci, muhtar Bekir Demir'den mahallenin eksikleri hakkında bilgi aldı.

Mahallenin sokaklarını da gezen Pekmezci, sorunlu bölgeler hakkında tespitte bulunarak, ilgili birim müdürlerine notlar aldırdı.

Pekmezci, daha sonra Kaleardı Mahallesi'ne giderek, muhtar Arif Kalekahyası'ndan mahallenin sorunlarını dinledi.

Burada da mahalleyi sokak sokak gezerek incelemelerde bulunan Pekmezci, sorunları tespit etti.

Pekmezci'ye incelemelerde, Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli, Fen İşleri Müdürü Kasım Çeker, İmar ve Şehircilik Müdürü Hamit Kaygusuz, Temizlik İşleri Müdürü Abdulvahap Silsüpür, Park ve Bahçeler Müdürü Burak Görgülü ve Muhtarlık İşleri Müdürü Fuat Güzen de eşlik etti.

Kaynak: AA