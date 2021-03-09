Bayat Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Çorum'un Bayat Belediyesi, kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını unutmadı.

Belediye Başkanı Ekrem Ünlü'nün talimatıyla harekete geçen ekipler, hazırlanan yiyecekleri ilçedeki park ve yaşam alanlarına bıraktı.

Sokak hayvanlarına sahip çıkarak toplumsal bir bilinç oluşturmayı amaçladıklarını dile getiren Başkan Ünlü, "Hayvan sevgisi, yüce dinimizin ve kültürümüzün gereğidir. Hayvanlara sahip çıkmak vicdani bir sorumluluktur. Biz de bu çalışma ile hem onların temel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak hem de vatandaşlarımızın ve imkan sahibi kurum, kuruluşların dikkatini bu konuya çekmek istedik. Yıl boyunca belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarında sokaktaki dostlarımıza karşı bu görevimizi ifa edeceğiz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı