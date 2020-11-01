Bayan Değil Kadın... Selin Nakıpoğlu: 'Nafaka almak gurursuzluktur' söylemi ucuz bir söylem

'Nafaka almak gurursuzluktur' söylemi ucuz bir söylem'DUVAR - Gazete Duvar'da avukat Tuba Torun'un hazırladığı Bayan Değil Kadın'ın konuğu avukat Selin Nakıpoğlu.

'Nafaka almak gurursuzluktur' söylemi ucuz bir söylem'

DUVAR - Gazete Duvar'da avukat Tuba Torun'un hazırladığı Bayan Değil Kadın'ın konuğu avukat Selin Nakıpoğlu. Adalet Bakanlığı'nın nafaka süresini kısıtlayan önerisi üzerine soruları yanıtlayan Nakıpoğlu, bahsedilen rakamın 267 lira olduğunu ve bu rakam tahsil edilemediği için kadınların mağdur olduğunu anlattı. Erkeklerin evliyken 'Evinin kadını ol, çocuklarına bak', boşandığında ise 'Ben ona niye para veriyorum, ben nafaka ödüyorum karım yan gelip yatıyor' dediğini belirten Nakıpoğlu Türkiye'de yüksek nafaka oranının yüzde 1 olduğunu söyledi.

Kaynak: DailyMotion.com