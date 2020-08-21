Bay Yanlış 9. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 8. bölüm izle! Bay Yanlış 8. bölüm ile FOX ekranlarında sevenleriyle buluştu. Can Yaman ile Özge Gürel'in başrolde bulunduğu Bay Yanlış dizisinde, ikili arasında aşk kıvılcımları ortaya çıkmaya başlar. Peki, Bay Yanlış konusu nedir?

Bay Yanlış dizisi 9. yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? Ezgi, Serdar'ı elde etmeye çalışırken, duyguları yön değiştirmiştir. Özgür de, Ezgi hakkındaki duygularını Ozan'a açıklasa da sevdiği kadına itiraf edemez. Bay Yanlış 9. bölüm fragmnaı haberimizde.

Bay Yanlış son bölüm izle...

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

FOX ekranlarının sevilen romantik, komedi dizisi Bay Yanlış 8. bölüm ile Cuma akşamı izleyenlerin beğenisine sunuldu. Dizinin 9. yeni bölüm fragmanı henüz yayımlanamdı, paylaşıldığı anda haberimizden takip edebilirsiniz.

BAY YANLIŞ DİZİSİ KONUSU

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

OYUNCULARI

Şans eseri yeşeren bir aşk hikayesinin anlatıldığı Bay Yanlış dizisinin oyuncu kadrosu şöyle:

Can Yaman (Özgür Atasoy)

Özge Gürel (Ezgi İnal)

Gürgen Öz (Levent Yazman)

Fatma Toptaş (Cansu Akman)

Suat Sungur (Ünal Yılmaz)

Lale Başar (Sevim Atasoy)

Cemre Gümeli (Deniz Koparan)

Serkay Tütüncü (Ozan Dinçer)

Sarp Can Köroğlu (Serdar Öztürk)

Taygun Sungar (Soner Seçkin)

Feri Baycu Güler (Nevin Yılmaz)

Ece İrtem (Gizem Sezer)

Anıl Çelik (Emre Eren)

Kimya Gökçe Aytaç (İrem Doğan)