Baturalp Kıpçak kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Baturalp Kıpçak gerçekte, kim?

Kıpçak Beyi Baturalp'in tarihte kim olduğu, Melikşah'ın nesi olduğu merak ediliyor. Diziseverler, yeni bölümün fragmanında görülen Kıpçak Beyi Baturalp ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Kıpçak Beyi Baturalp kimdir? Kıpçak Beyi Baturalp ne zaman yaşamıştır? Tarihte Baturalp kimdir? Baturalp Kıpçak kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Baturalp Kıpçak gerçekte, kim?

Kıpçak Beyi Baturalp'in tarihte kim olduğu, Melikşah'ın nesi olduğu merak ediliyor. Diziseverler, yeni bölümün fragmanında görülen Kıpçak Beyi Baturalp ile ilgili ayrıntıları merak ediyor. Peki, Uyanış Büyük Selçuklu Kıpçak Beyi Baturalp kimdir? Kıpçak Beyi Baturalp ne zaman yaşamıştır? Tarihte Baturalp kimdir? Baturalp Kıpçak kimdir? Uyanış Büyük Selçuklu Baturalp Kıpçak gerçekte, kim? İşte detaylar haberimizde...

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU BATURALP KİMDİR?

Uyanış Büyük Selçuklu Kıpçak Beyi Baturalp, Melikşah in eşi Başulu Hatun'un kardeşi, Sencer ve Tapar'ın ise dayısı olmaktadır. Baturalp, veliaht olarak yeğenleri Sencer ve Tapar'ı Berkyaruk yerine geçirebilmeyi amaçlamaktadır.

TARİHTE BATURALP KİMDİR?

Dizinin 33. bölümünde Tâceddin Seferiyye Hatun'un (Başulu) kardeşi rolüyle izleyici karşısına çıkacak olan Kıpçak Beyi Baturalp hakkında tarihi kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ayrıca Tâceddin Seferiyye Hatun'un cariye kökenli olduğu bilgisi bulunuyor.

Dolayısıyla dizide Başulu adı ile anılan Tâceddin Seferiyye Hatun'un erkek kardeşi Kıpçak Bey'i Baturalp'in, diziye farklı bir soluk katmak amacıyla oluşturulan bir karakter olduğu öngörülüyor.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 33. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 33. bölümünde, Başulu Hatun'un hayatta olduğunu Melikşah'ın baş düşmanı Hasan Sabbah'ın kendisine haber göndermesiyle öğrenen Kıpçak Beyi Baturalp, Kınık Obası'na yakın bir yerde otağını kurarak diziye dahil oluyor.

Başulu'nun yıllarca yaşadığı sıkıntılardan ötürü Sultan Melikşah'ı suçlayan Baturalp'ın gelişi nelere sebebiyet verecektir? Diğer taraftan yeğenleri Tapar ile Sencer'in veliahtlık hususunda Başulu'nun çocukları oldukları için hiç hesaba katılmadığını düşünen Baturalp, Melikşah'ın veliaht olarak Berkyaruk'u seçmesi kararına nasıl bir tepki verecektir? Baturalp, Sencer'i veya Tapar'ı veliaht tayin ettirebilecek midir? Başulu'yu Kıpçak Diyarı'na götürecek midir?