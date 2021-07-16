Batur, bayramlaşma programına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batur, bayramlaşma programına başladı

Batur, bayramlaşma programına başladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çalışanlarıyla bayramlaşma programına başladı.

Batur, çalışanlarına aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve iyi bayramlar dileğinde bulundu.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı öncesinde çalışanlarıyla bayramlaşma programına başladı. Bayramlaşmaya, Basmane'de bulunan hizmet binasında görev yapan memurlarla başlayan Başkan Batur, tüm çalışanların tek tek bayramlarını kutlayarak iyi bayramlar dileğinde bulundu. Basmane'de bulunan hizmet binasının ardından Toros'ta bulunan Zabıta Müdürlüğü ile Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde hizmet veren Mali Hizmetler Müdürlüğü, Yağhaneler'deki yeni binasında hizmet veren Teknik Müdürlükler ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaşan Başkan Batur, aileleriyle birlikte tüm çalışanlarına sağlıklı, mutlu ve iyi bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

Minikler Konağı'nda bayramlaşma

Resmi açılışı henüz yapılmayan ancak Toros'ta faaliyet göstermeye başlayan Minikler Konağı'nı da ziyaret eden Başkan Batur, Konağın minik sakinleriyle de bayramlaştı. Kadın, çocuk, genç ve engelli bireylere pozitif ayrımcılık uygulayarak, onların hayatına dokunan projeleri önemseyen ve bir bir hayata geçiren Başkan Batur, o projelerden biri olan Minikler Konağı'nı da bayramlaşma programına dahil ederek miniklerle bir araya gelme fırsatı buldu. Batur, miniklerle keyifli bir zaman geçirirken Yenişehir bölgesinde kurulan Engelsiz Yaşam Köyü içinde bulunan iki adet Minikler Konağı ile birlikte yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Toros Minikler Konağı'na çok yakında yenilerinin de dahil olacağının müjdesini verdi.

Bayramlaşma devam edecek

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Kurban Bayramı nedeniyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü gibi sahada görev yapan çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaşacak.

--

Kaynak: Bültenler

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mustafa Demir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tolga Akış Acun Ilıcalı Zeynep Bastık Şahan Gökbakar
Spor Mustafa Er Metin Oktay Şaban Yılmaz Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Batur, bayramlaşma programına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 09:17:04. #1.16#

title