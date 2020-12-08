Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!

Genç oyuncu Batuhan Karacakaya, bir çok dizi ve filmlerde rol aldı. Peki, Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli? Batuhan Karacakaya dizileri!

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997, İstanbul doğumlu Türk oyuncu. Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı.

BATUHAN KARACAKAYA DİZİLERİ!

2016/ Diriliş Ertuğrul (Dündar)

2011- 2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

2004/ Büyük Buluşma (Tunç)