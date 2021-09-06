Battlefield Mobil beta 2021 sonbaharda çıkış yapacak

EA, Battlefield 2042'yi çıkarmasının ardından gözler Battlefield Mobile'in beta tarihine dönmüştü ve Battlefield Mobile beta, sonbaharda çıkış yapacak.

Electronic Arts, sonbaharda çıkaracağı oyunu test amaçlı beta sürümünü çıkaracağını duyurdu. Şirket oyunun test edildikçe geliştirileceğini ve betadan çıkacağını belirtti. Beta aşamasında oyuna yeni bölgeler, silahlar ve etkinlikler ekleneceğini duyurdu.

Battlefield Mobile betasında şu anlık yalnızca bir harita bulunacağını ve tek oyun modu Conquest yer alacak. Battlefield Mobile ücretsiz olacak ancak oyun içi satın alımlar da yer alacağı bildiriliyor.

EA, oyuna bir savaş bileti de dahil olmak üzere gerçek parayla kozmetik ürünler sunmasını sunması bekleniyor. Bu ilk testte mevcut olan içeriğe gelince, Conquest moduyla Battlefield 3'teki kapalı çarşı haritasıyla sınırlı olacak.

Oyun belli bir süre sadece Android cihazlarda oynanabilecek. İlerleyen sürelerde de IOS cihazlara geleceği duyuruldu. Oyunu Google Play Store üzerinden indirip beta versiyonunu oynayabileceksiniz.

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