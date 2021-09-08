Battlefield 3 sistem gereksinimleri 2021! Battlefield 3 kaç GB?
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Battlefield 3 sistem gereksinimleri 2021! Battlefield 3 kaç GB?

Battlefield 3 sistem gereksinimleri 2021! Battlefield 3 kaç GB?
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Dünyanın en çok oynanan oyunlarından birisi olan Battlefield 3 çok oyunculu modun yanı sıra senaryo modunun kooperatif oynanış modunu da içeriyor. Dünya çapında milyonlarca oyunucusu bulunan ve sektörün en fazla oynanan oyunları arasında yer alan Battlefield 3 sistem gereksinimleri nedir? Battlefield 3 kaç GB? Detaylar haberimizde...

Battlefield 3, 25 Ekim 2011'de Kuzey Amerika'da, 28 Ekim 2011'de ise Avrupa ve tüm dünyada piyasaya sürülen, yapımcılığını Digital Illusions CE'nin, yayımcılığını ve dağıtıcılığını ise Electronic Arts'ın yaptığı video oyunu. Microsoft Windows, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkmıştır

Birinci şahıs nişancı oyunu hayranlarının tercih listesinde üst sıralarda yer alan Battlefield 3 sistem gereksinimleri oldukça merak ediliyor. Peki, Battlefield 3 oynamak için nasıl bir PC sistemine sahip olmanız gerekiyor? Battlefield 3 sistem gereksinimleri, önerilen sistem gereksinimleri ve minimum sistem gereksinimleri! Battlefield 3 kaç GB? Sizler için derledik.

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BATTLEFIELD 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows Vista veya Windows 7
  • İşlemci: Core 2 Duo@2.0GHz
  • RAM: 2GB
  • Grafik kartı: DirectX 10 veya 11 uyumlu Nvidia veya ATI kartı
  • Sabit disk: Disk sürümü için 15 GB,dijital sürüm için 10 GB

ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7 64-bit
  • İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci
  • RAM: 4GB
  • Grafik kartı: DirectX 11 destekli Nvidia veya ATI kartı, GeForce GTX 460, Radeon Radeon HD 6850
  • Sabit disk: Disk sürümü için 15 GB,dijital sürüm için 10 GB

BATTLEFIELD 3 KAÇ GB?

Battlefield 3, 15 GB'lık bir depolama alanı kapsıyor.

Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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