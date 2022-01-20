Battlefield 2042 zombi modu aktif hale geldi. Topluluk temelli yeni oyun modu 27 Ocak tarihine kadar oynanabilir olacak.

Battlefield serisinin son halkası oyun dünyasında hayal kırıklığına sebep oldu. Serinin önceki oyunlarında yer alan birçok özelliğin yeni oyunda yer almaması oyuncuların tepkisini topladı. Yapımın olumlu tepki alan tek noktası ise oyunculara kendi modlarını oluşturma şansı sunan Battlefield Portal oldu.

Battlefield Portal sayesinde oyuncular diledikleri birim ve ekipmanları seçiyor, belirledikleri harita üzerinde ilginç deneyimler oluşturabiliyor. Battlefield Portal üzerinde Battlefield 1942, Bad Company, Battlefield 3 ve serinin diğer oyunlarının haritalarında savaşmak mümkün. Önceki oyunlarda gördüğümüz askeri birimlere oyuna eklemek ve olağanüstü senaryolar oluşturmak da yapılabilecek yenilikler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz gün StoneMountain64 isimli bir kullanıcı Portal'ın sunduğu araçlardan yararlanarak bir zombi modu tasarladı. Modun kuralları doğrultusunda dört oyuncu onlarca karşı amansız bir mücadele veriyor. Oyuncuların ellerinden geleni yaparak 60 dakika boyunca hayatta kalması ve zombileri etkisiz hale getirmesi gerekiyor. Zombilere kurban giden oyuncuların ise kurtulmak için sadece takım arkadaşlarına güvenmesi gerekiyor.

Belirli sayıda zombiyi öldürmeleri halinde takım arkadaşları kurban giden dostlarını tekrar oyuna döndürebiliyor. Şimdiden oyuncuların beğenisini toplayan mod 27 Ocak 2022 tarihine kadar oynanabilecek.

Battlefield 2042 Zombie Survival modunda zombi tarafını ise yapay zeka yönetiyor. Portal'ın diğer modlarında iki tarafta da oyuncular olurken Zombie Survival'da zombileri yönetmek mümkün değil. Bununla birlikte Battlefield 2042'nin yeni güncellemesinin yayımlandığını da belirtelim. 3.2 yaması oyunun arayüz ekranlarına yeni iyileştirmeler getiriyor. Skor tablosunun yanı sıra oyuncuların eksikliğinden şikayet ettiği birçok nokta da güncelleme alacak.

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