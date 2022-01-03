Battlefield 2042'nin parodi oyunu Steam'e çıkış yaptı

Basit grafiklere ve temel yapay zekaya sahip olan Clownfield 2042, Battlefield 2042'nin parodi oyunu olduğundan, oyuncular oyun fiziğini bozabilir, oyun kurallarını çiğneyebilir ve şimdiye kadarki rakipsiz deneyimin tadını çıkarabilirler.

Electronic Arts'ın geçtiğimiz aylarda çıkış yapan oyunu Battlefield 2042'nin oyuncular tarafından beğenilmemesi üzerine Riverside Sports adlı bağımsız geliştiricinin BF 2042'nin bir parodi oyununu piyasaya sürdü. Oyun hakkında yapılan yorumlarda hem daha ucuz olması (2,10 TL) hem de Battlefield 2042'den daha az hataya sahip olduğu için oyuncular tarafından oldukça beğenildi.

CLOWNFIELD 2042 ÖZELLİKLERİ

Üç Harita [War Island, Paradise City and The Heat]

Altı Silah [2 Saldırı Tüfeği, 1 Tabanca, 1 Keskin Nişancı Tüfeği, 1 Roketatar ve 1 Av Tüfeği]

Üç Oyun Modu [All Out Clownfare - AI, Hovercraft Zone - Hovercraft vs.AI, Clownfield Gateway ile Herkes Tek - Oyun içi özellikleri oynamak istediğiniz şekilde oynamak için ayarlayın]

Hava Olayları [Tüm haritalarda fizik tahrikli Tornado Sistemi]

AI Sistemi [Oldukça temel ama şu an için yeterince iyi]

Ve çok daha fazlası!

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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