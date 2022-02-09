Battlefield 2042'nin para iadesi için imza toplama kampanyası başlatıldı

Change.org'dan"Battlefield 2042 için tüm platformlarda para iadesine izin ver" başlıklı oluşturulan imza kampanyasında imzalar 50 bin sınırını aştı.

Yazılan dilekçede, "EA'nın Battlefield 2042'yi piyasaya sürmesinin, EA'nın yanlış reklamları nedeniyle bu video oyununu [50 £ karşılığında] satın alan her müşterinin alay konusu olduğu" belirtiliyor ve oyunun "tüketicilere milyonlarca dolara mal olduğu ve dünya çapında binlerce müşteriyi üzdüğü" belirtiliyor.

Birçok tüketici raporuna göre, Electronic Arts ve DICE lansmanda verilen birçok sözünü tutmadı ve Battlefield 2042 oynanamaz olarak lanse edildi. Bugün bile Battlefield 2042, oyun için deneyimi o kadar büyük ölçüde değiştiren hatalara sahip ki, birçok topluluk üyesi tarafından tamamlanmamış bir sürüm olarak kabul ediliyor." sözlerine yer verildi.