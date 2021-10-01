Battlefield 2042 Hilecilere Karşı Aldığı Önlemleri Açıkladı

Yakın zamanda betası düzenlenecek olan Battlefield 2042 hilecilere karşı alınan önlemlerle ilgili detayları paylaştı.

Geliştirici stüdyo DICE, Battlefield 2042'de hilecilere karşı ne gibi önlemler ve uygulamalar yapacağını açıkladı. Öncelikle, Battlefield 2042'de Easy Anti-Cheat (EAC) sistemi olacak, bu sistem hilecileri otomatik olarak algılayıp banlayacak. EAC servisi Electronic Arts'ın bir diğer online shooter oyunu olan Apex Legends'ta da kullanılıyor. Bu sistem, 6 Ekim'de başlayacak olan Battlefield 2042 açık beta sürecinde aktif olacak.

DICE'ın açıklamasına göre, Battlefield 2042'de hilecilere karşı sıfır tolerans politikası uygulanacak, yani hile yaptığı anlaşılan oyuncular uyarı veya uzaklaştırma cezası almadan direkt olarak süresiz biçimde banlanacak. Battlefield 2042'nin çapraz platform desteği sunması nedeniyle, bir platformda banlanan kişi diğer platformlarda da oyunu oynayamayacak.

Battlefield 2042'de verilen cezalar hemen uygulanabilecek ve bu sayede banlanan kişi oyunu oynadığı anda sunucundan bağlantısı kesilecek. Banlanan kişiler daha sonra EA Help ile iletişime geçerek itirazda bulunabilecekler. Ayrıca IP veya donanım ban gibi daha ciddi cezalar da verilebilecek.

DICE, oyunun çıkışından sonra da anti-cheat sistemi üzerinde çalışmaya ve geliştirmeler yapmaya devam edecek. Hatta bu iş için sadece raporlamalara bakan ve cezaları onaylayan bir ekip oluşturulmuş durumda.

Bununla birlikte, Battlefield 2042'de kapsamlı bir raporlama sistemi de yer alıyor. Bu sistem, oyuncuların oynadıkları oyun esnasında hilecileri, ofansif söylemde bulunanları, uygunsuz isme sahip olanları, tacizde bulunanları ve hatta oyunu sabotaj edenleri hemen rapor etmelerine imkan tanıyor. Eğer raporlanan kişi bir ceza alırsa bunun geri bildirimi verilecek. Ek olarak, Battlefield 2042'de sesli veya yazılı iletişimi tek tek veya tüm takım için tamamen kapatma seçeneği de olacak.