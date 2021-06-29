Battlefield 2042 fiyatı ne kadar? Yeni Battlefield oyunu Steam'de ön siparişe açıldı! Battlefield 2042 ne zaman çıkacak?

EA tarafından yayınlanacak popüler birinci şahıs nişancı oyunu Battlefield 2042 Steam'de ve konsollarda listelendi. Battlefield 2042 fiyatı ne kadar? Battlefield 2042 tanıtım videosu yayınlandı! Battlefield 2042 Steam'de ne kadar? Yeni Battlefield oyunu fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

Oyun dünyasının merakla beklediği serisinin yeni oyunu Battlefield 2042 resmi olarak duyuruldu. Battlefield 6 adıyla çıkması tahmin edilen oyun hakkında daha önceden sızan haberlerin doğru olduğu kanıtlandı ve yeni oyun Battlefield 2042 adıyla piyasaya sürüldü. Electronic Arts'ın bugün gerçekleştirdiği sunumda serinin devam oyunu hakkında detaylar paylaşıldı.

Battlefield 2042'nin üçüncü modu EA Play Live etkinliğinde gösterime girecek. EA Play Live etkinliği, 22 Temmuz tarihinde canlı olarak gerçekleşecek. Ayrıca, DICE genel müdürü Oskar Gabrielson, Battlefield 2042'in en az bir modunun ücretsiz olarak sunulacağını da açıklamıştı.

Battlefield 2042 çıkış tarihini 23 Ekim 2021 olarak gösterdi. Oyunun PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series X'e gelmesi bekleniyor.

BATTLEFIELD 2042 TANITIM YAZISI

İlk gördüğümüz yeniliklerden birisi oyunda robotların da kullanılabilecek olması. Battlefield 2042 adıyla çıkacak oyunun konsepte uygun olması önem taşıyor. Bunun yanı sıra oyuncular wingsuit kullanarak yükseklerden daha hızlı bir şekilde inilebilecek.

Mekanlara da yenilik eklenmiş gibi duruyor. Bazı savaş sahnelerinin buzullarda geçtiğini görüyoruz. Gösterilen savaşların multiplayer modunda mı yoksa single player modunda mı olduğunu bilmiyoruz fakat yalnızca şehir savaşlarının olmayacağı bir oyun olacak.

Multiplayer modunda beklentiler bir hayli yükseldi. Devasa haritanın yanında bir de yokedici fırtınalar olacak. Toplam 128 oyuncunun mücadele edebileceği çoklu oyuncu modu hava, kara ve deniz araçlarının kullanımına da açık olacak gibi duruyor.

BATTLEFIELD 2042 STEAM'DE ÖN SİPARİŞE AÇILDI!

Battlefield 2042, PS4, PS5 ve PC'de ön siparişe açık durumda. Steam mağazında 420 TL'den satışa sunulan yeni Battlefield oyunu PlayStation Store'da 500 TL fiyat ile oyun dünyasına giriş yaptı.

BATTLEFIELD 2042 FİYATI NE KADAR?

Oyunun açılan mağaza sayfalarının ardından fiyatları da belli oldu. İşte fiyatlar:

PC (Steam) - 419,00 TL

Xbox One - 499,99 TL

Xbox Series - 559,00 TL

PlayStation 4/ PlayStation 5 - 500,00 TL

BATTLEFIELD 2042 TANITIM VİDEOSU