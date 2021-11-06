Battlefield 2042'e EA Play ve Xbox Game Pass üyeleri için deneme sürümü geliyor

Battlefield 2042, 12 Kasım'dan itibaren EA Play üyeleri için 10 saatlik bir deneme süresine sahip olacak. Bu, konsollardaki Xbox Game Pass Ultimate üyelerini, Game Pass PC üyelerini ve PC'deki EA Play Pro'ları da içerecek.

Battlefield 2042'nin yepyeni Portal moduna da derinlemesine bir önizleme verildi ve şu anda Bad Company 2, Battlefield 3 ve daha fazlasına geri dönüşlerle serinin hayranlarını etkiliyor. Oyun, 22 Ekim lansman gününden itibaren bir ay ertelendikten sonra 19 Kasım 2021'de piyasaya sürülmeye hazırlanıyor.

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Portal ve standart Battlefield oyun formatlarının yanı sıra Battlefield 2042, mangaların veri sürücülerini çalmak ve maçtan canlı kaçmak için yarıştığı Hazard Zone, Hunt: Showdown'dan ilham alan bir mod içerecek.

Battlefield 2042, EA Play Pro üyeleri için 12 Kasım'da, diğer üyeler için ise 19 Kasım tarihinde piyasaya sürülecek.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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