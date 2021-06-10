Battlefield 2042 çıkış tarihi ne zaman? Battlefield 2042 hikaye modu var mı, kaç saat?
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Battlefield 2042 çıkış tarihi ne zaman? Battlefield 2042 hikaye modu var mı, kaç saat?

Battlefield 2042 çıkış tarihi ne zaman? Battlefield 2042 hikaye modu var mı, kaç saat?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Bettlefield 6 olarak duyurulan ancak Battlefield 2042 adıyla tanıtılan oyun, aksiyon dolu, ağızları açık bırakan tanıtım fragmanı yayınlandı. Video oyunu serisinin hikayesini gelecekte izleyeceğimiz yapım hakkında ayrıntılar ortaya çıktı. Battlefield 2042 çıkış tarihi ne zaman? Battlefield 2042 hikaye modu var mı, kaç saat? soruları da yanıt buldu.

Battlefield 2042 çıkış tarihi ne zaman? Battlefield 2042 hikaye modu var mı, kaç saat? sorularının yanıtları dün düzenlenen lansmansonrası merak topladı. EA ve DICE, Battlefield 6 olarak bilinen ancak sonradan adı Battlefield 2042 olarak değiştirilen oyun hakkında ilk etkinliği 9 Haziran'da düzenledi.

BATTLEFIELD 2042 HİKAYE MODU VAR MI?

Adından da anlaşılacağı gibi, Battlefield serisindeki bu oyun, 2. Dünya Savaşı savaşının ardından geliyor. Tarihin uyarlanmasından yakın gelecekteki bir küresel çatışmaya kadar uzanan hikayede ABD ve Rusya'nın karşı karşıya geldiği bir soğuk savaşın içinde bulacağız kendimizi. Battlefield, ülkelerdeki büyük kaynak kıtlığının karşısında başarısız olan paralı "vatansever olmayan" asker gruplarını ve mülteci krizlerini içeriyor.

All-Out Warfare modunun 128 kişilik devasa maçları (veya PS4 veya Xbox One'da uygun şekilde sıkıştırılmış haritalarla 64 oyunculu maçlar) dahil olmak üzere Battlefield 2042'de Specialists olarak oynayacaksınız.

Lansman sırasında All-Out Warfare için yedi harita mevcut olacağı belirtildi. Eğer bu lansman sırasındaki nakarat tanıdık gelmeye başladıysa, bunun nedeni EA ve DICE'ın bir kez daha, devam eden sezonlar boyunca hem ücretsiz hem de ücretli Battle Pass katmanları ile oyuna bir sürü yeni içerik eklemeyi planlamasından kaynaklanmakta.

EA Battlefield 2042 oyununda tek oyunculu bir mod olmayacağını doğruladı, ancak oyunun All-Out Warfare modlarını AI takım arkadaşları ve rakiplerle oynayabileceksiniz. Oyunun hikaye modunun olmayacağı da doğrulandı.

BATTLEFIELD 2042 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN? BATTLEFIELD 6 ÇIKIŞ TARİHİ

Etkinliğin bir parçası olarak Battlefield 2042 çıkış tarihini 23 Ekim 2021 olarak verdi ve oyunun PC, PS4, PS5 , Xbox One ve Xbox Series X'e gelmesi bekleniyor. Oyunun ilk oynanış görüntülerinin ise 13 Haziran'da paylaşılacağı açıklandı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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