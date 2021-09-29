Battlefield 2042 açık beta sistem gereksinimleri açıklandı
Önerilen ekran kartı NVIDIA GeForce RTX 3060 olarak belirlendi.
Haziran ayının başında resmi olarak gösterilen, BF serisinin yeni oyunu Battlefield 2042'nin açık beta sürümü bir hafta sonra piyasaya sürülüyor. İçerisinde birçok yeni haritalar ve mekanikler barındıracak ve multiplayer modu üzerine odaklanacak Battlefield 2042'nin erken sürümü için istenen sistem gereksinimlerine birlikte göz atalım.
Battlefield 2042 açık beta sistem gereksinimleri (minimum)
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i5/ AMD Ryzen 5
RAM: 8GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti/ AMD Raedon RX 560
DirectX: 12
Depolama: 100GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri:
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: Intel Core i7/ AMD Ryzen 7
RAM: 16GB
Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 3060/ AMD Raedon RX 6600
DirectX: 12
Depolama: 100GB boş alan