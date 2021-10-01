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Battalgazi Belediye Başkanı Güder, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencileri tebrik etti

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Battalgazi Belediye Başkanı Güder, TEKNOFEST'te dereceye giren öğrencileri tebrik etti

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021'de dereceye giren Malatyalı öğrenciler ile bir araya gelDİ.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2021'de dereceye giren Malatyalı öğrenciler ile bir araya gelDİ.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi Belediye Başkanı Güder, "İnsanlık Yararına Teknoloji Sağlık ve İlk Yardım" kategorisinde hazırladığı proje ile Türkiye birinciliğini elde etmeyi başaran Malatya Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ahmet Çağrı Gündoğdu, Talip Haskul ve Talha Özbay ile danışman öğretmen Ali Yılmaz Altunsuyu ve "İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi" kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Battalgazi Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Ömer Faruk Şen, Alperen Kurt ile danışman öğretmen Murat Canpolat'ı Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde konuk etti.

Güder, öğrencilerin yakaladıkları bu büyük başarının onur ve gurur verici olduğunu belirterek, tebriklerini iletti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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