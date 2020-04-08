Batman Valisi Şahin, yalnız yaşayan kadının "muhabbet kuşu" talebini yerine getirdi Batman Valisi Hulusi Şahin, yalnız yaşayan kadının muhabbet kuşu isteğini karşıladı.

Batman Valisi Hulusi Şahin, yalnız yaşayan kadının muhabbet kuşu isteğini karşıladı.

Koronavirüs (KOVİD-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan vatandaşların başta alışveriş olmak üzere bir çok ihtiyacını gideren Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ayrıca ihtiyaç sahibi kişilerin ilginç taleplerini de yerine getiriyor.

Huzur Mahallesi'ndeki evinde tek yaşayan Afife Özcan (50), Vefa Sosyal Destek Grubu'nu arayarak yalnızlığını gidermek için muhabbet kuşu talep etti.

Durumu öğrenen Vali Şahin'in talimatıyla harekete geçen ekip, temin ettiği 2 muhabbet kuşunu kadına evinde teslim etti.

Özcan, 13 yıl önce ayrıldığı eşinin 2 çocuğuyla yurt dışına yerleştiğini, bu nedenle göremediği çocuklarını çok özlediğini söyledi.

Çocukları Fırat ve Büşra'nın isimlerini kendisine hediye edilen kuşlara vereceğini anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Polisi aradım, onlar da başka bir numaraya yönlendirdi. Ekiplere kuş talebinde bulundum. Ekipler talebimi yerine getirip, bana muhabbet kuşlarını getirdiler. Kuşları görünce çok mutlu oldum. Allah'tan başka kimsem yok. 13 yıldır 2 çocuğumu göremiyorum. Kuşlara çocuklarımın ismini koyacağım. Her gün onlarla konuşup, dertleşeceğim."

Kaynak: AA