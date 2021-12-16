Vali Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Vali Şahin AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

AA / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

BATMAN (AA) - Batman Valisi Hulusi Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Şahin, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda İsa Terli'nin "İstanbul ve hilal", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Şahin, AA muhabirlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden güzel fotoğraflar çektiğini söyledi.

Üç kategoride de seçim yaparken çok zorlandığını ifade eden Şahin, özellikle yaşam kategorisindeki fotoğrafların her birini sanatsal değerde gördüğünü belirtti.

Şahin, "Çok zor şartlarda, Türkiye'nin ve dünyanın gündemini tek bir pozla yakalayan Anadolu Ajansının tüm muhabirlerine ve çalışanlarına tebriklerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. 2022 de inşallah hepimiz için iyi olur." dedi.

Vali Şahin AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Vali Şahin AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Vali Şahin AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Vali Şahin AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Vali Şahin AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

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AA / İbrahim Toprak - Son Dakika Haberleri

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