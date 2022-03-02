Batman Üniversitesinde patent ve faydalı model konferansı verildi

BATMAN (Bültenler) - Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Batman Üniversitesi Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi tarafından verilen konferans, Batman Milli Eğitim İl Müdürlüğünde görevli idareci ve öğretmenlere yönelik olarak gerçekleştirildi. Batman Üniversitesi Merkez Kampüs Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen konferansta "Patent ve Sınai Mülkiyet Kavramı" ile ilgili sunum Batman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Musa Kılıç tarafından yapılırken "Patent, Faydalı Model Kavramı ve Epats, Uygulamasına Giriş, Türk Patent Kurumu Başvurusu" ile ilgili bilgiler ise Batman Üniversitesi Beşiri Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Oktay Adıyaman tarafından aktarıldı.

Batman ilinde görev yapan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görevli idareci ve öğretmenlerde patent ve marka kavramı ile başvuru süreçlerine yönelik farkındalık oluşturmanın amaçlandığı konferansta patent ve faydalı model ile ilgili girişlerin takip edilmesi, ilgili ürünlerin sanayiye entegre edilmesi ve bununla ilgili süreçlerde öğretmen ve öğrencilere sağlanabilecek desteklere ilişkin bilgiler verildi.

Batman Valiliği ile birlikte yürütülecek olan projede öğrencilerin daha iyi eğitim alması, gelişimlerine katkı sunulması ve eğitimin devamlılığının sağlanması hedefleniyor. Eğitime destek vermenin geleceğe yatırım olduğu bilinciyle ve gelecek nesillerin daha iyi eğitim almasına yönelik sorumlulukla çalışmaların devam ettiği üniversitemiz de ise protokoller kapsamında eğitimler devam edecek.

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