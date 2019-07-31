BATMAN Motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Motosiklet sürücüsü, otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Batman'ın Gercüş ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ahmet Demir (25), karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Demir yönetimindeki plakası belirlenemeyen motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Yere düşen Demir, bu sırada karşı yönden gelen otomobilin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. Ahmet Demir'in hafif sıyrıklarla atlattığı kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: DHA