Batman'daki okullarda telafi eğitim programı başladı

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Batman'daki okullarda telafi eğitim programı başladı

Batman'daki okullarda telafi eğitim programı başladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı Batman'daki okullarda da başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören öğrenciler için hazırlanan "Telafide Ben de Varım" programı Batman'daki okullarda da başladı.

Batman Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, programa çocukların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Kurtaran, "Bu programımız sadece öğrencilerimiz için değil, bu iki aylık programdan velilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız da istifade edebiliyorlar." dedi.

Batman'da şu ana kadar 1700 etkinliğin planlandığını dile getiren Kurtaran, faaliyetlerden istifade etmek isteyen öğrencilerin okullarına, velilerin ise Halk Eğitim Merkezlerine başvurması gerektiğini aktardı.

Kurtaran, "Bu faaliyetlere katılan tüm öğrencilerimize şimdiden başarı diliyorum. Aynı zamanda öğretmen arkadaşlarımıza da velilerimize de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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