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Batman'daki Kırkat Göleti dondu

Batman'daki Kırkat Göleti dondu
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat Göleti dondu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle Kırkat Göleti dondu.

Kar yağışının ardından gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düşen sıcaklık nedeniyle ilçe merkezine 3 kilometre uzaktaki Kırkat Göleti buz tuttu.

İlçede balıkçılıkla geçimini sağlayanlar ile avlanmak için bölgeye gelen vatandaşlar göletin donması nedeniyle elleri boş dönüyor.

Balık tutmaya gelen Özkan Kapar, göletin tamamen buz tuttuğunu görünce şaşırdıklarını belirterek, "Olta atamıyoruz. Eve boş dönüyoruz." dedi.

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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