Sağlık ekiplerine karla kapanan mezra yolu engel olamadı

Batman'ın Sason ilçesinde yolu karla kaplı mezrada bekleyen hasta, ekiplerin saatler süren çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Dağçatı köyünün Suarkı mezrasında yaşayan Salih Şahin (55) karda düşmesi sonucu ayağını kırdı. Yakınlarının yetkililerden yardım istemesinin ardından 112 Acil Sağlık ekipleri mezraya yönlendirildi.

Kar nedeniyle mezraya ulaşılamaması üzerine İlçe Özel İdare ekipleri çalışma başlattı. Kar kalınlığının yer yer bir metreyi aştığı bölgede yürütülen 7 saatlik çalışması sonucu mezranın yolu ulaşıma açıldı.

Mezraya ulaşan sağlık ekipleri ayağı kırık Şahin'i Sason Devlet Hastanesine kaldırdı. Şahin, burada yapılan müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Özmen