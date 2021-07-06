Batman'da ormanlık alanda etkili olan yangın söndürüldü
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Batman'da ormanlık alanda etkili olan yangın söndürüldü

Batman'da ormanlık alanda etkili olan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel

Batman'ın Gercüş ilçesinin Kutlu ve Aydınca köylülerindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Batman'ın Gercüş ilçesinin Kutlu ve Aydınca köylülerindeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kutlu ve Aydınca köylülerinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Batman Orman İşletme Müdürlüğü ile il ve ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak

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