Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Batman'da taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

Batman'da taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen eğitimde, "trafik güvenliği", "ilk yardım" ve "iletişim becerileri" konuları ele alındı.

Eğitime servis şoförlerinin yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eren Reçber de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık