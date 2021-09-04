Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi
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Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman'da taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

Batman'da taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezi'nde verilen eğitimde, "trafik güvenliği", "ilk yardım" ve "iletişim becerileri" konuları ele alındı.

Eğitime servis şoförlerinin yanı sıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Eren Reçber de katıldı.

Batman'da öğrenci servis şoförlerine eğitim verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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