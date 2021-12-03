Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı - Haberler
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Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman-Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıkarak köprüde asılı kaldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Batman- Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, kontrolden çıkarak köprüde asılı kaldı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Batman-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Diyarbakır istikametinden Batman'a gelen gıda yüklü 81 EU 408 plakalı tır şoförü Hakkı Taşçı, Batman girişinde bulunan Sinan Köprüsü üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Köprü korkuluklarına çarparak duran tırın şoför mahalli köprüde asılı kaldı. Olay yerine çağrılan Batman itfaiye ile AFAD ekipleri araçta bulunan şoför Hakkı Taşçı ve ikinci şoför Servet Yıldırım'ı sıkıştıkları yerden kurtardı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Servet Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Diyarbakır-Batman karayolu tek taraflı trafiğe kapatılırken, kazada enkaza dönen tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor. - BATMAN

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

Batman'da köprüden uçan tır askıda kaldı: 2 yaralı

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