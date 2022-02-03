Batman'da kolu kırılan çocuk 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı - Haberler
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Batman'da kolu kırılan çocuk 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

AA, Metin Özmen - Güncel
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Batman'da kolu kırılan çocuk 6 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Batman'ın Sason ilçesinde kolu kırılan çocuk için ekipler seferber edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Batman'ın Sason ilçesinde kolu kırılan çocuk için ekipler seferber edildi.

Sason ilçesine bağlı Örenağıl köyünün Keçiler mezrasında 10 yaşındaki Sümeyye Tekbaş'ın kolu düşme sonucu kırıldı.

Tekbaş ailesi, çocuklarını yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan mezradan hastaneye götüremeyince sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İlçe Özel İdare ekiplerinin 6 saatlik çalışması sonucu yolu ulaşıma açılan mezraya giden 112 Acil Servis ekibi, Tekbaş'a ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekiplerince Sason Devlet Hastanesine kaldırılan Tekbaş, tedavi altına alındı.

AA / Metin Özmen - Güncel

Hisarcık, Batman, Sason, kar, Güncel, Haber

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