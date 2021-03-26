Batman'da kar yağışından dolayı 7 köy ve 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 15 mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 15 mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçede dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 18 köy yolu ve 20 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekiplerince başlatılan çalışmayla 11 köy ve 5 mezranın yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Diğer yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar