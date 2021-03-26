Batman'da kar yağışından dolayı 7 köy ve 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Batman'da kar yağışından dolayı 7 köy ve 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı

Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Batman'da kar yağışından dolayı 7 köy ve 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 15 mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar
3 ilde Bitcoin dolandırıcılarına operasyon! 12 milyon lirayı hesaplarına aktarmışlar

Batman'ın Kozluk ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 15 mezranın yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçede dün akşamdan itibaren kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle 18 köy yolu ve 20 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı şantiye şefliği ekiplerince başlatılan çalışmayla 11 köy ve 5 mezranın yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Diğer yolların ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da kar yağışından dolayı 7 köy ve 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 14:19:11. #1.16#
title