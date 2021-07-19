BATMAN'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
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BATMAN'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesindeki Akyar köyü mevkisinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen Ekrem Özdemir'in kullandığı kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, sürücü yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sürücü Özdemir, ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Özdemir'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi

BATMAN'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
BATMAN'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
BATMAN'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI
BATMAN'DA KAMYONET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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