Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Haberler
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Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

GERCÜŞ, BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Seyit Emin Tunç idaresindeki 72 AAF 843 plakalı otomobil, Yasıca köyü mevkisinde Feyyaz Deniz'in kullandığı 34 KH 1921 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan İrem ve Nimet Akan ile Sümeyye Deniz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

Otomobil, kaldırımdaki ağacı kağıt gibi ortadan ikiye böldü

AA / İbrahim Torlak - Son Dakika Haberleri

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