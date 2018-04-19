Batman'da Hayvan Ambulansı Hizmete Girdi

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, yaralı ve hasta hayvanlara anında müdahale etmek amacıyla tam donanımlı hayvan ambulansını hizmete soktu.

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, yaptığı açıklamada, hayvan ambulansını hizmete sunduklarını belirtti.

Kentte modern ve standartlara uygun Hayvan Rehabilitasyon Merkezi yapılacağı müjdesini veren Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu şehirde sadece insanlar yaşamıyor. Hayvanları da Allah yaratmış, onların da sağlık ve yaşam hakkı var. Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez. İmkanlarımız çerçevesinde sadece insanlarımız için değil hayvanlarımız için de elimizden geleni yapacağız."