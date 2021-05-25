Batman'da fıstık ağaçları aşılandı
Gercüş ilçesinde fıstık ağaçlarına göz aşı yapıldı.
Gercüş ilçesinde fıstık ağaçlarına göz aşı yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Metin Kaplan, Bakanlık tarafından onaylanan projeler kapsamında, sertifikalı fıstık fidanı vererek çiftçilere destek olduklarını söyledi.
Antep fıstığının Gercüş'te yetiştiriciliğinin yoğun olması nedeniyle budama kursları açtıklarını bildiren Kaplan, her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.
Kırkat köyünde çiftçi Edip Turgut, fıstıklara göz aşısı yaptıklarını anlatarak, "Fıstıklara göz aşısı yapmaya başladık. Tüm çiftçilere bereketli bir yıl geçmesini diliyorum." dedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Torlak