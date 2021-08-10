Batman'da el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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Batman'da el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Batman'da el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alından 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Batman'da el yapımı patlayıcıyla saldırı girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alından 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, el yapımı patlayıcı tarzı patlayıcı maddelerle saldırı girişiminde bulunan zanlılara yönelik ekiplerce yürütülen çalışmalar kapsamında 5 Ağustos'ta operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, tabanca, bir miktar uyuşturucu ve suç unsuru olan dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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