Batman'da "Biz Anadoluyuz Projesi"

"Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Batman'ın Kozluk ilçesinde eğitim gören 56 öğrenci Samsun'a uğurlandı.

Batman Havalimanı'nda düzenlenen uğurlama törenine, Batman Valisi Ahmet Deniz, Kozluk Kaymakamı Osman Bilici ve eşi Filiz Bilici, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, kamu kurumlarının yöneticileri ile çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı.

Öğrencilerle yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Kaymakam Bilici, öğrencilere iyi yolculuklar diledi.