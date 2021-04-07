Batman'da bir minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel
Batman'ın Kozluk ilçesinde durdurulan bir minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde durdurulan bir minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Tuzlagözü köyü mevkisinde, şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.
Minibüste 47 Afganistan, 2 de Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Minibüs sürücüsü R.Ö. ise gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar