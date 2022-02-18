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Ekipleri harekete geçiren olay! Bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

AA - 3. Sayfa
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Ekipleri harekete geçiren olay! Bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Batman'da bir otomobilde iki kişi, silahla vurulmuş halde bulundu. Ramazan Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği, Nurullah K'nin de ağır yaralı olduğu belirlendi.

Batman çevre yolunda bir otomobilde iki kişinin hareketsiz halde olduğunu görenlerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİRİ ÖLÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Yapılan incelemede, silahla vurulmuş halde bulunan Ramazan Y'nin (29) olay yerinde hayatını kaybettiği, Nurullah K'nin de (30) ağır yaralı olduğu belirlendi. Nurullah K. 112 Acil Servis ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da bir araçta iki kişi silahla vurulmuş halde bulundu

6 BOŞ KOVAN VE BİR TABANCA BULUNDU

İlk incelemede aracın gece 02.30 sıralarında çevre yoluna giriş yaptığı tespit edildi. Araçtaki aramada, 6 boş kovan ve bir tabanca bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / İbrahim Toprak - 3. Sayfa

Batman, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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