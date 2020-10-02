Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü

02.10.2020 08:09 | Son Güncelleme: 02.10.2020 08:13
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, badem üreticilerinin hasat mesaisi başladı.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, badem üreticilerinin hasat mesaisi başladı. Hummalı bir çalışma yürüten çiftçilerin yüzü hasadın iyi olmasıyla güldü.

Gercüş ilçesi genelinde 2 bin dönümde ekimi yapılan bademin hasadına başlandı. Hummalı çalışma yürüten çiftçiler, bu yılki verimden memnun. İlçe Tarım Orman Müdürlüğü'nde görevli Ziraat Mühendisi Mesut Tanı, yağışlar ve olumlu hava şartları nedeniyle bademde verimin arttığını ifade ederek, "Gercüş'te bu yıl badem hasadı oldukça verimli. Bölgemizde 2 bin dönüme yakın badem alanımız bulunuyor. Bu yıl yağışlar ve hava şartları bademin verimini artırdı. Gerekli şartlar oluştuğu zaman çiftçilerimiz bundan çok iyi kazanç elde etti. Çiftçilerimiz, şu andaki hasatları ile milli gelire katkı sağlamış oluyorlar" dedi.

ÜRETİCİ MEMNUNGeçen yıl kar ve don nedeniyle badem ağaçlarının zarar gördüklerini belirten üreticiler, bu yıl üründe verimin arttığını ifade etti. Badem üreticilerden İhsan Öner, "Önceki yıllara oranla bu yılki verim çok fazla. Geçen yıl olumsuz hava şartları nedeniyle yeterli ürün elde edemedik" dedi.

Üreticilerden Tahsin Kaya ise "Bu sene badem hasadı Allah'a çok şükür iyidir. İhtiyaçlarımızı topladık. Kalanları da satacağız. Kabuklu şeklinde bademin kilosunu 10 ila 12 liraya, kabuksuzu ise 50 liraya satıyoruz" dedi.


Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü
Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye ÖNER

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Mert Fırat Halil Sezai Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Uefa Avrupa Kocaeli Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da 'badem hasadı' yüzleri güldürdü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.10.2020 08:18:12. #1.14#
title