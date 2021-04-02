Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Batman'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olay yerindeki trafik polisinin, ağır yaralanan şahsı hayatta tutma çabası yetersiz kaldı.

Olay Dörtyol Bulvarı'nda bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden başladığı iddia edilen tartışma, bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan yaralılardan Süleyman Yel'e ilk müdahaleyi olay yerindeki trafik polisi yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesiyle yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Süleyman Yel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırganlar Bahçelievler Mahallesi'nde ara sokaklara kaçarken, olayda kullanıldığı değerlendirilen silahlardan biri park halindeki bir aracın altında bulundu.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı. - BATMAN

Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Batman'da arazi anlaşmazlığında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:42:41. #1.15#
title