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Batman'da AK Partililer tekstil kenti ziyaret etti

AA / Ahmet Işık - Haberler | Güncel
Batman'da AK Partililer tekstil kenti ziyaret etti

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, eski tekel binasında bulunan tekstil kenti ziyaret etti.

AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve AK Parti İl Başkanı Abdullah Akif Gür, eski tekel binasında bulunan tekstil kenti ziyaret etti.

Fabrikaları gezen ve çalışanlarla sohbet eden Özdemir ve Gür, işletme sahiplerinden üretim aşaması ve ürünler hakkında bilgi aldı.

Muhalefetin sırf demagoji olsun diye bir yandan hükümeti işsizlik rakamları üzerinden eleştirdiğini diğer yandan yatırımlara karşı çıktığını belirten Özdemir, AK Parti hükümetinin, Türkiye'nin dört bir yanına yatırım götürmek için insanüstü gayret gösterdiğini kaydetti.

Özdemir, "Özellikle de terörden çok çekmiş bu bölgemizde gençlerin ve kadınların istihdamını önceleyen projeler yürütüyoruz. Bu projeleri fikir aşamasından hayata geçinceye kadar her adımda titizlikle takip ediyoruz. Batman'ımızın ufkunu genişletecek projelerle, şehrimizi sanayi ve tekstil üretiminde söz sahibi bir il haline getirmek için el birliğiyle çalışacağız." dedi.

Batman'da AK Partililer tekstil kenti ziyaret etti

Batman'da AK Partililer tekstil kenti ziyaret etti

Batman'da AK Partililer tekstil kenti ziyaret etti

Batman'da AK Partililer tekstil kenti ziyaret etti

AA / Ahmet Işık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Batman'da AK Partililer tekstil kenti ziyaret etti - Haberler
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