Batman'da AK Parti Gençlik Kolları teşkilatı üyeleri DGS'ye girenlere çeşitli ikramlarda bulundu
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Batman'da AK Parti Gençlik Kolları teşkilatı üyeleri DGS'ye girenlere çeşitli ikramlarda bulundu

Batman'da AK Parti Gençlik Kolları teşkilatı üyeleri DGS'ye girenlere çeşitli ikramlarda bulundu
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

AK Parti Batman Gençlik Kolları teşkilatı üyeleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylara çeşitli ikramlarda bulundu.

AK Parti Batman Gençlik Kolları teşkilatı üyeleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) giren adaylara çeşitli ikramlarda bulundu.

DGS'nin uygulandığı okulların önünde kurulan stantlarda adaylar ve ailelerine çeşitli ikramlıklar dağıtan AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Alper Yasin Aslan ve partililer yaşanan heyecanı paylaştı.

Öğrencilere su, kek ve meyve suyu ikram edilirken Batman Gençlik Kolları Başkanı Aslan, sınava gireceği okulu karıştıran bazı adayları kendi aracıyla sınava girecekleri okullara ulaştırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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