Batman Çayı'na giren Muhammed, boğuldu
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Batman Çayı'na giren Muhammed, boğuldu

Batman Çayı'na giren Muhammed, boğuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 17 yaşındaki Muhammed Eryılmaz, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde, 17 yaşındaki Muhammed Eryılmaz, serinlemek için girdiği Batman Çayı'nda boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Silvan ilçesindeki Malabadi Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Batman Çayı'na giren Muhammed Eryılmaz'ın akıntıya kapıldığını fark eden çevredekiler, kurtarma çalışması başlatıp, ekiplere ihbarda bulundu. İhbar üzerine Diyarbakır ve Batman AFAD ekipleri ile Batman Belediyesi bünyesindeki dalgıçlar sevk edildi. Kurtarma ekipleri Batman Çayı'nda 2 saat sürdürdükleri arama çalışmalarında Muhammed Eryılmaz'ın cansız bedenine ulaştı. Muhammed'in cenazesi otopsi için Silvan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 


Batman Çayı'na giren Muhammed, boğuldu
Batman Çayı'na giren Muhammed, boğuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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