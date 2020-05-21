BATMAN Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu
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BATMAN Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu

Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttuBATMAN kent merkezi Ömer Hayyam Caddesi'nde oluşan 6 metre derinliğindeki obruk, çevredekileri korkuttu.

21.05.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 20:19

Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu

BATMAN kent merkezi Ömer Hayyam Caddesi'nde oluşan 6 metre derinliğindeki obruk, çevredekileri korkuttu.

Gültepe Mahallesi'nde Ömer Hayyam Caddesi'nin orta bölgesinde 6 metre derinliğinde oluşan obruk çevre sakinlerini korkuttu. Obruğun oluştuğu sırada caddede kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, obruğun oluştuğu alanda güvenlik kordonu oluşturdu.

BATMAN Caddede oluşan 6 metre derinliğindeki obruk korkuttu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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